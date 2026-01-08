Haberler

Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi

Güncelleme:
Kocaeli'de etkili olan şiddetli fırtına, tonlarca ağırlıktaki araçları bile devirdi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dilovası bağlantı yolunda rüzgara dayanamayan 2 TIR ile bir kamyonet yan yatarak yolu kapattı, Ankara istikametinde trafik adeta durma noktasına geldi.

Kocaeli'de etkili olan kuvvetli fırtına, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası bağlantı yolunda kazalara neden oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle 2 TIR ile bir kamyonet devrilirken, otoyolun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Fırtınanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar yolu kapatınca, bölgede uzun araç kuyrukları meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı.

TIRLAR YALPALAYARAK DEVRİLDİ

Öte yandan, TIR'lardan birinin devrildiği anlara ait cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şiddetli rüzgarın etkisiyle TIR'ın dorsesinin bir süre yalpaladığı, ardından da devrildiği anlar net bir şekilde görülüyor.

İşte o anlardan kareler:

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililer, özellikle fırtına ve olumsuz hava koşullarında sürücülerin dikkatli olması, yüksek tonajlı araçların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖmer Alanbay:

Bence tırın devrilmesindeki diğer etken taşıdığı yüküm hacmi yüksek ama ağırlığının düşük olmasından kaynaklanıyor.

