Haberler

Kocaeli'de taşımalı eğitimde 1 gün, çatısı uçan 5 okulda ise 4 gün tatil edildi

Kocaeli'de taşımalı eğitimde 1 gün, çatısı uçan 5 okulda ise 4 gün tatil edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün, Darıca ilçesinde ise çatısı hasar gören 5 okulda eğitime 4 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

KOCAELİ'de meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitme 1 gün süreyle ara verildi. Darıca içesinde ise fırtınada çatıları hasar gören 5 okulda eğitime 4 gün ara verildi.

Kent genelinde etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısı uçarken, savrulan sac parçaları ve yalıtım malzemeleri park halindeki araçlarda hasara yol açtı, bazı araçlar devrildi.

TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Fırtınanın ardından olumsuz hava koşullarının devam edeceği yönündeki değerlendirmeler üzerine Kocaeli Valiliği, yarın taşımalı eğitime ara verileceğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda; ilimiz yüksek kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, taşımalı eğitime 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, il genelinde 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DARICA'DA 5 OKULDA 4 GÜN TATİL EDİLDİ

Öte yandan fırtına nedeniyle Darıca ilçesinde çatılarında hasar oluşan 5 okulda eğitime 4 gün süreyle ara verildi. Darıca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

"8 Ocak tarihinde ilçemizde meydana gelen fırtına felaketi sonrası, çatıları hasar gören 5 okulumuzda acil onarım ve tadilat çalışmaları başlatılmıştır. Öğrencilerimizin can güvenliği gözetilerek, çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla aşağıda isimleri yer alan okullarımızda; 12 Ocak 2026 Pazartesi gününden 15 Ocak 2026 Perşembe günü (dahil) olmak üzere 4 (dört) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ortaokulu, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim ve Uygulama Okulu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek

Ankara'da trafik için referanduma gidiliyor! İşte halka sorulacak soru
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: 'Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu'

Protestolarla sarsılan ülkenin lideri yangına körükle gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu