Kocaeli'de şiddetli fırtınada çatılar uçtu, minare devrildi; o anlar kamerada

ÇATILAR UÇTU, MİNARE DEVRİLDİ

Kocaeli'de gün boyunca etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Çatısız evin içi görüntülendi. Körfez ilçesi D-100 kara yolu yakınında bir binanın çatısının uçtuğu anlar da cep telefonuyla görüntülendi. Ayrıca Kandıra ilçesi Beyce Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı.

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),