Kocaeli'de şiddetli fırtınada çatılar uçtu, minare devrildi; o anlar kamerada
Kocaeli'de etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek Yukarı Hereke Mahallesi'nde bir binanın çatısının uçmasına ve Kandıra ilçesinde bir caminin minaresinin devrilmesine neden oldu.
ÇATILAR UÇTU, MİNARE DEVRİLDİ
Kocaeli'de gün boyunca etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Çatısız evin içi görüntülendi. Körfez ilçesi D-100 kara yolu yakınında bir binanın çatısının uçtuğu anlar da cep telefonuyla görüntülendi. Ayrıca Kandıra ilçesi Beyce Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı.
Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel