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Bulaşık Makinesinde Saklanan Firari Hükümlü Yakalandı

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Kocaeli'de 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı bulaşık makinesinin içinde yakalandı.

Kocaeli'de 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı bulaşık makinesinin içinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.S'nin İzmit ilçesinde kaldığı adresi belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bulaşık makinesinde saklanan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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