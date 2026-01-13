Kocaeli'de FETÖ/PDY Operasyonu: 16 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren 16 şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ'de, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilenlere yönelik bugün ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel