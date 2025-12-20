TEM Otoyolu'nda Gişeye Çarpan Otomobilin Sürücüsü ve Annesi Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda gişenin beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Ümit Yıldız (23) ile yanındaki annesi Menşure Yıldız, hayatını kaybetti.

Kaza, dün TEM Otoyolu Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerinde meydana geldi. Gişelerde Ümit Yıldız'ın kontrolünü kaybettiği 34 MGV 886 plakalı otomobil, beton bariyere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, Ümit Yıldız ile yanındaki annesi Menşure Yıldız ağır yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki özel hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan anne ile oğlu, kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.