Kocaeli'de Eğitime Deprem Nedeniyle Ara Verildi

(KOCAELİ) - Kocaeli Valiliği, İstanbul'daki depremler nedeniyle bugün okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Kocaeli'de de hissedildiği hatırlatılarak, 24 Nisan'da eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İlimizde de hissedilmiştir. 24 Nisan 2025 Perşembe günü İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (uygulamalı sürüş eğitimleri hariç) ve diğer tüm kurslarda (rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim Kurumları dahil) eğitim ve öğretime (1) bir gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz ( kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç ) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur."