Kocaeli'de Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlandı - Haberler

Her yıl 12 Mayıs Ebeler ve Hemşireler Haftası olarak ülkemizde ve dünyada kutlanıyor. Bu değerli meslek gruplarının özellikle Kovid-19 salgın sürecinde göstermiş oldukları özveri ve toplum için ne kadar değerli olduklarını hatırlatmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kongre Merkezinde ebeler ve hemşireler için bir program düzenledi.

KATILIMCILAR

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen Ebeler ve Hemşireler etkinliğine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Türk Hemşireler Derneği Kocaeli İl Temsilcisi Muhsine Es, Türkiye Ebeler Derneği Kocaeli il üyeleri, ilimizde kamu, özel ve üniversite hastanelerinde görev yapmakta olan ebe ve hemşireler davet edildi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Başkan Büyükakın etkinlikteki konuşmasında sağlık çalışanlarının günün yoğunluğundan uzaklaşması ve iş stresinin hafiflemesi amaçlı organizasyon yapıldığını ifade etti. Başkan Büyükakın, "Sağlık çalışanlarımızın sonuna kadar yanındayız. Bu memleket hepimizin. Biz burada huzur içinde bu organizasyonu yapabiliyorsak, vatanı için sınır boylarında nöbet tutan, sınır ötesine harekât düzenleyen, kahraman Mehmetçiklerimize borçluyuz. Onlar orada vatan uğruna şehit düşüyorlar. Güvenlik güçlerimize, askerimize sonsuz saygılarımızı, şükranlarımızı da iletmeyi bir vatan borcu biliyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bugüne kadar bu vatan uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi, pandemi döneminde hayatlarını riske eden doktorlarımızı, hemşirelerimizi, sağlık çalışanlarımızı, onlardan ahirete uğurladığımızı da rahmet ve minnetle anıyorum. Onlar da görev şehidi olarak değerlendiriliyor. Onlar da insanların sağlığı için bu mücadeleyi verdiler. İnşallah memleketimizin birliği, beraberliği, dirliği, huzuru hiçbir şekilde bozulmaz. Burada olduğunuz gibi huzur içinde devam eder. Bir parça da olsa sizlerin hayatına renk katabildiysek ne mutlu. Hemşireler ve Ebeler Haftanınız tebrik ediyorum." diye konuştu.

"PANDEMİDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖNEMİNİ ANLADIK"

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Yüksel Pehlevan ise "2 senedir pandemi ile amansız bir savaş verdik. Ülke olarak galip geldiğimizi düşünüyorum. Herkes hastalardan uzak dururken, sizler hemşireler ve ebeler hastanın yanında durdunuz. Dertlerine deva olmaya çalıştınız. Kaybettiklerimiz de oldu. Onlara Allah'tan rahmet, hastalara da şifa diliyorum. Bize büyük destek olan başta Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Pandeminin başında Büyükşehir'e görüşmeye gittiğimde, 'Ne gerekiyorsa yapalım.' denildi. 14 Mart Tıp Bayramı'nda da böyle güzel bir program yapıldı. Çok teşekkür ediyorum." dedi. Pehlevan, Başkan Büyükakın'a kalem seti hediye etti. Türk Hemşireler Derneği Kocaeli İl Temsilcisi Muhsine Es konuşmasında, hemşirelik mesleğinin pandemi sürecinde ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını dile getirdi. Bu süreçte hemşirelerin çok yorulduğunu söyleyen Es, "İnsan hayatına dokunmanın en yüksek mertebesi olan hemşirelerin ve insan hayatında en önemli an olan, bir bebeğin ilk nefesine tanıklık eden ebelerin gününü kutluyorum'' şeklinde konuştu.

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