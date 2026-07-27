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Gebze'de 5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Gebze'de 5 ton kaçak tütün ele geçirildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan araçta 5 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde durdurulan araçta 5 ton 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Gebze'de durdurulan araçta yapılan aramada, 5 ton 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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