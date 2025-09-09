Haberler

Kocaeli'de Düğün Konvoyuna Ceza Yağdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düğün konvoyu sırasında trafiği durduran 5 araç sürücüsüne toplam 71 bin 427 lira ceza kesildi. Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlattı.

Kocaeli'de düğün konvoyu sırasında trafiği durduran ve tehlikeye düşüren 5 araç sürücüsüne toplam 71 bin 427 lira ceza kesildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de bazı sosyal medya hesaplarında düğün konvoyundaki araçların trafiği kestiğini gösteren paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu söz konusu araç ve sürücüler tespit edildi.

Araçlardan birinin sürücüsüne "ters yönde araç kullanmak" ile "el freni çekerek trafiği tehlikeye düşürmek" maddelerinden ceza kesildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Diğer 4 aracın sürücülerine ise "ters istikamette araç sürmek", "yönetmelikte belirtilen haller dışında geri gitmek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı.

Sürücülere toplam 71 bin 427 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri döndü

5 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli boksör Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye edildi

Milli boksörümüz diskalifiye oldu! Nedeni bir hayli garip
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.