Kocaeli'de Düğün Konvoyuna Ceza Yağdı

Kocaeli'de düğün konvoyu sırasında trafiği durduran ve tehlikeye düşüren 5 araç sürücüsüne toplam 71 bin 427 lira ceza kesildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de bazı sosyal medya hesaplarında düğün konvoyundaki araçların trafiği kestiğini gösteren paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu söz konusu araç ve sürücüler tespit edildi.

Araçlardan birinin sürücüsüne "ters yönde araç kullanmak" ile "el freni çekerek trafiği tehlikeye düşürmek" maddelerinden ceza kesildi ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Diğer 4 aracın sürücülerine ise "ters istikamette araç sürmek", "yönetmelikte belirtilen haller dışında geri gitmek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" maddeleri kapsamında idari para cezası uygulandı.

Sürücülere toplam 71 bin 427 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.