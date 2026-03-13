Kocaeli'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, aranan ve 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan H.R.O. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım