Kocaeli'de hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, aranan ve 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan H.R.O. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım
