Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle D-100'ün İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Kara yolunun İstanbul yönünde seyreden A.S. idaresindeki taş yüklü tır, Hereke mevkisinde virajı dönerken sol tarafa doğru devrildi.

TIR ŞOFÖRÜ YARALANDI

Kazada sürücü A.S. hafif şekilde yaralandı, tırdaki taşlar yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU



Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. İstanbul yönüne giden sürücüler, polis ekiplerince Hereke kavşağından Anadolu Otoyolu'na ve diğer alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Kazanın gerçekleştiği noktayla Hereke kavşağı arasında kalan sürücüler ise trafik ekiplerinin kontrolünde geri manevra yaparak yolun bu kısmını boşalttı. Tırın kaldırılması ve yola dökülen taşların temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.