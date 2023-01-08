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Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle D-100'ün İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde taş yüklü tırın devrilmesi sonucu D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaralanan tır şoförü ise hastaneye kaldırıldı.

Kara yolunun İstanbul yönünde seyreden A.S. idaresindeki taş yüklü tır, Hereke mevkisinde virajı dönerken sol tarafa doğru devrildi.

TIR ŞOFÖRÜ YARALANDI

Kazada sürücü A.S. hafif şekilde yaralandı, tırdaki taşlar yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle D-100'ün İstanbul yönü ulaşıma kapandı

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. İstanbul yönüne giden sürücüler, polis ekiplerince Hereke kavşağından Anadolu Otoyolu'na ve diğer alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Kazanın gerçekleştiği noktayla Hereke kavşağı arasında kalan sürücüler ise trafik ekiplerinin kontrolünde geri manevra yaparak yolun bu kısmını boşalttı. Tırın kaldırılması ve yola dökülen taşların temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Kocaeli Körfez 3. Sayfa Güncel Haberler

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