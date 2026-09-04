Haberler

Gebze'de Tır Devrildi: Yol Ulaşıma Kapandı

Gebze'de Tır Devrildi: Yol Ulaşıma Kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Gebze'de hurda demir yüklü tırın devrilmesi sonucu Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 arası bağlantı yolu ulaşıma kapandı. Sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı; ekipler yolda temizlik çalışması başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda demir yüklü tırın devrilmesi sonucu Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan yolda ulaşım aksadı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan çıkan M.K. idaresindeki 41 BAY 723 plakalı hurda demir yüklü tır, Tavşanlı Mahallesi mevkisinde D-100 kara yoluna bağlanan kavşakta devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü M.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bağlantı yolu ulaşıma kapanırken, karayolları ekipleri, devrilen tırın ve yola saçılan hurda demirlerin kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok

İfade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı

Bu kez çaresiz kaldı!
Canlı anlatım! RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı başladı

Canlı anlatım! RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı başladı
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı

Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çok sert çakıldı
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Bu görüntü istifa getirdi