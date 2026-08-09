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Kandıra'da yasak deniz can aldı: 20 yaşındaki genç boğuldu

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasağa rağmen denize giren genç boğuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasağa rağmen denize giren genç boğuldu.

Elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu Kumcağız sahilinde denize giren Arif Behlül T. (20) bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark edenler, Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, genci sudan çıkardı. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Babalı sahilinde yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolduğu değerlendirilen bir kişi de ekiplerce aranıyor.

Kaynak: AA
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