Kocaeli'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Gebze'de çöken 7 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalanların kurtarılması için ekipler molozları kaldırarak dinleme yapıyor. Olaydan etkilenen aileler büyük bir üzüntü içinde.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde çöken 7 katlı binanın etrafı demir barikatlarla çevrildi.

Çevredeki binalar da tedbir amacıyla boşaltıldı, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Çok sayıda AFAD, JAK, sivil toplum kuruluşu ve belediye ekibi, enkazda arama kurtarma çalışması yapıyor.

İş makinelerinin yardımıyla molozları kaldırıp kamyonlarla tahliye eden ekipler, zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme yapıyor.

Bu arada, UMKE ekiplerince bölgede sahra hastanesi kuruldu. Ambulanslar da hazır bekletiliyor.

"İnşallah bir mucize olur"

Enkaz altında kaldığı değerlendirilen Levent Bilir'in kardeşi Rabia Bilir, göz yaşları içinde gazetecilere açıklama yaptı.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bilir, "Nasıl olur böyle bir şey? Cuma günü gelecektim, kutlama yapacaktık. Ben böyle bir haberle mi gelecektim buraya? Bildiğimiz kadarıyla yeni bina, aklım almıyor, nasıl oldu? O bina duruyor, bizimki yok. Aklım almıyor, nasıl yıkılır? Evde ağabeyim, yengem, 3 yeğenim vardı. Onlar benim canlarım, onlar benim elimde büyüdü. Ağabeyim Levent, yengem Emine, yeğenlerim 18, 14 ve 12 yaşlarındaydı. İsimleri Dilara, Nisa ve Emir'di. Emir odada tek kalıyordu, kardeşleri aynı odada kalıyordu. Emir binanın devrildiği taraftaki odadaydı. Şimdi ne yapıyordur? Aklım almıyor. İnşallah bir mucize olur." dedi.

"Binayı böyle görünce şok oldum"

Yıkılan binanın arsa sahibi olan ve burada ikamet eden Aysel Aslan, dün köyde olduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde birisi telefonla aradı, öyle geldim. Binayı böyle görünce şok oldum. Şu anda şoktayım. Evde oturan 5 kişi vardı, 3'ü çocuktu, kiracıydılar." diye konuştu.

Aslan'ın yeğeni Kamil Gülmez de enkazda kiracı olan 5 kişilik ailenin kaldığının değerlendirildiğini dile getirerek, aile fertlerinin sağ salim enkaz çıkarılmasını temenni etti.

Gülmez, binanın kat karşılığı olarak 2012 yılında yapıldığını belirterek, "Binanın altında eczane vardı. Üzerinde de 3 dubleks daire vardı. 3 aile kalıyordu. 2 aile binada değildi. Kiracı olan aile binadaydı, eczanenin üzerindeki dairede oturuyorlardı. Onları bekliyoruz, Allah onların sağ salim çıkmasını nasip etsin. Yeni bina, kolon kesilmesi gibi bir durum yok." ifadesini kullandı.

Enkaz altında kaldığı değerlendirilen Levent Bilir'in arkadaşı Mustafa Türel de arkadaşıyla birkaç gün önce görüştüğünü söyledi. Türel, "Eczacı kadın bir arkadaş vardı, belediyeye o noktada bir sıkıntı olduğuyla ilgili bir talepte, şikayette bulunuyorlar. Sonrasıyla ilgili malumatım yok. Bina olarak baktığınız zaman 13 yıllık bina. Binadan ziyade metronun girişi var hemen şu tarafta, o binanın 2-3 parsel yanında da metronun baca çıkışı var. Binanın altından geçiyor. Şu anda araştırmalar ne aşamada bilmiyorum." dedi.

Endişeli bekleyişin devam ettiğini belirten Türel, arkadaşı ve ailesinin sağ salim kurtarılmasını diledi.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
