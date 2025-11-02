Haberler

Kocaeli'de Çöken Bina Enkazı Kaldırılıyor, Bölgedeki Binalar İnceleme Altında

Kocaeli'de Çöken Bina Enkazı Kaldırılıyor, Bölgedeki Binalar İnceleme Altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gebze'de çöken 7 katlı apartmanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Çöken binada can kaybı yaşandı, çevredeki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazının kaldırıldığı ve bazı binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği bölgede ekiplerin inceleme çalışmaları devam ediyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında ön incelemenin tamamlanmasının ardından dün başlatılan enkaz kaldırma çalışması sürüyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, iş makinesi yardımıyla yıkıntıları kamyona yükleyip döküm sahasına götürüyor.

İşlemler sırasında toz oluşmaması için tankerden su sıkılıyor. Zaman zaman enkazdaki kaldırma çalışması durdurulup, sessizlik sağlanarak, cihazlarla zeminde ölçüm yapılıyor.

Binanın yol seviyesine kadar olan kısmı kaldırılacak, daha sonra bilirkişi heyetince binanın temel kısmında inceleme gerçekleştirilecek.

Öte yandan, uzman ekipler, bölgedeki binalarda hem tarama yapıyor hem de zeminde ölçümler gerçekleştiriyor.

Sensörler vasıtasıyla bölgedeki binalar 7 gün 24 saat izleniyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binanın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

Bölgede tedbir amaçlı 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız birim boşaltılmıştı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Çolak:

Normal bir ülkede şu resimdeki herkesin istifa etmiş olması lazım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
47. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

Kıtalar arası koşulan dünyanın tek maratonunu kazananlar belli oldu
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Kenya'da toprak kayması: 21 ölü, 30 kayıp

Şiddetli yağışlar heyelana yola açtı: 21 kişi öldü
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
Hindistan'da tapınak izdihamında 12 kişi hayatını kaybetti

Tapınakta izdiham yaşandı: 12 kişi feci şekilde can verdi
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.