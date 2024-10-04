Kocaeli'de Çocuklar Geri Dönüşüm ile Kağıt Yapımını Öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKA Kağıt Müzesince kırsal mahallelerdeki okullarda kurulan el yapımı kağıt atölyesinde etkinliğe katılan çocuklar, hem geri dönüşümle kağıt üretiyor hem de sıfır atığın önemini öğreniyor.

SEKA Kağıt Müzesi, 2018'de hayata geçirilen Köy Okulları Projesi ile el yapımı kağıt atölyesini merkeze uzak kırsal mahallelere taşıdı. Kovid-19 salgını döneminde projeye ara verilse de okulların açılmasıyla çalışmalara devam edildi.

Kırsal mahallelerdeki okullarda atölye ekipmanlarının kurulmasının ardından çocuklar geri dönüşüm hamurunu elek yardımıyla topluyor, ekiplerin nezaretinde suyunu alıyor. Beze düşürülen hamuru kurutan öğrenciler, gramajı ve ölçüsüyle kendisine özel kağıt elde ediyor. Bu sayede çocuklar hem geleneksel yöntemle kağıt yapımını öğreniyor hem de geri dönüşüm ve sıfır atık bilinci kazanıyor.

SEKA Kağıt Müzesi Koordinatörü Hüseyin Saban, AA muhabirine, amaçlarının merkezden uzak mahallelerde yaşayan çocuklara geri dönüşümle kağıt yapımını uygulamalı göstermek olduğunu söyledi.

Proje kapsamında 50'nci okulda bulunduklarını aktaran Saban, "Toplamda 4 bin 900 öğrenciye geri dönüşümden kağıdın nasıl yapıldığını uygulamalı olarak öğrettik. Çocuklara hem kağıt yapımını deneyimle fırsatı veriyoruz hem de SEKA Kağıt Müzesinin tanıtımını yapıyoruz. Bu faaliyetle kağıdın serüveni ve önemi, geri dönüşüm ve sıfır atığın önemini öğrencilere aktarıp bilinçlendirme yapıyoruz. Biz, merkezden uzakta yer alan, müzemize gelme imkanı çok fazla olmayan okullara gidiyoruz. Geri dönüşüm ve sıfır atığın önemini gelecek nesillere aktarıyoruz." diye konuştu.

Saban, ilk olarak kağıdın serüveniyle ilgili çocuklara bilgi verdiklerini dile getirerek, daha sonra öğrencilerin kağıdın yapım serüvenini aşama aşama uygulayarak öğrendiğini kaydetti.

Çocukların uygulama sırasında eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Saban, şöyle devam etti:

"Aracımız okula girer girmez çocuklar etrafımızı sarıyor. Kağıdın nasıl yapılacağını merak ediyorlar. El yapımı kağıt atölyesini kurduğumuzda çocuklar kağıdın yapımını heyecanla izliyor. Anlatımda bile heyecanlanıyorlar. Geri dönüşüm ve sıfır atığı bilmeyen çocuklar bu etkinlikte öğreniyor. Kağıdı yaptıklarında çocukların gözlerindeki ışıltı bize büyük mutluluk veriyor. Bunu yapmaktaki en büyük amacımız gelecek nesillerimiz olan çocukları geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda aydınlatmak."

"Yaptığım kağıdı odama asacağım"

Kartepe ilçesindeki Veli Akgün İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mervenaz Diner, okulunda böyle bir etkinlik yapılacağı haberini aldığında mutlu olduğunu söyledi.

SEKA Kağıt Müzesi ekiplerine kağıt yapımını öğrettiği için teşekkür eden Diner, "Daha önce SEKA Kağıt Müzesine gitmemiştim. Kağıdın yapımını merak ediyordum. Kağıdı, geri dönüşüm malzemeden aşamalı olarak yaptık. Yaptığım kağıdı odama asıp, odamın en güzel yerinde saklayacağım. O benim için çok değerli." dedi.