Kocaeli'de 'Bir Zaman Fraktalı' Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde ve ressam Akın Ekici'nin sanat yönetiminde hazırlanan "Bir Zaman Fraktalı" sergisi, bugün sanatseverlerle buluşacak.

Kocaeli'nden geçen 30 derece doğu meridyeninden ilham alınarak oluşturulan koleksiyon, saat 15.00'te Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Kente dair oluşturulmuş geniş koleksiyonlardan biri olma özelliği taşıyan sergi 25 Mayıs'a kadar açık olacak.

Sergi, Türkiye'de zamanın başlangıç noktası kabul edilen 30 derece doğu meridyeninin Kocaeli'den geçmesine dikkati çekerek, kentin zaman ve mekanla kurduğu özel ilişkiyi sanatsal dille işliyor.

Akın Ekici'nin çağdaş tekniklerle ürettiği sergideki resimlerde, Kocaeli'nin ikonik mimari unsurları, doğası ve tarihi, fraktal geometri ve zaman döngüsü metaforlarıyla yeniden yorumlanıyor.

Sanatseverler sergide, yağlıboya, batik, seramik, kufi hat, makıli hat, ipek baskı ve serigrafi gibi farklı tekniklerle hazırlanmış 60'ı aşkın eseri bir arada görebilecek.

Ayrıca sergide Sanayi Şehri Kocaeli, Doğal Kocaeli, Körfez ve Deniz, Keltepe Çiğdemi, 4 Mevsim Kocaeli, 1923 Bayrakları, Mavi Körfez, İzmit Saat Kulesi, Gün Döngüsü, Kocaeli Kuşları ve Kuva-yi Milliye gibi temalar sanatsal anlatımla izleyicilere sunuyor.

Moda Akademisi tarafından özel olarak tasarlanan 6 tekstil eseri ve seramik heykeller de koleksiyonda sergilenecek.

Sergi koleksiyonu Ekici'nin yanı sıra hattat İsmail Hakkı Gurbetçi, sanatçı Esra Uyman, Mine Aydoğan, Gülen Turan ve Hayrettin Susam'ın katkılarıyla oluşturuldu.

Serginin görsel yönetmenliğini ise Özkan Kale üstlendi.

"Bir Zaman Fraktalı" sergisine aynı zamanda Uğur Batı tarafından kaleme alınan "30° Doğu Meridyeni Şehrengiz" adlı kitap eşlik edecek. Kitap, Kocaeli'yi sanat, edebiyat, mitoloji ve şehir kültürü ekseninde anlatarak, kent hafızasına bir katkı sunmayı amaçlıyor.