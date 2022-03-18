Kocaeli'de bir kişi arkadaşının evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de bir kişi arkadaşının evinde ölü bulundu

AA - Serkan Gök - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de bir kişi arkadaşının evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi, arkadaşının evinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişi, arkadaşının evinde ölü bulundu.

İhsaniye Merkez Mahallesi'nde yaşayan arkadaşının evine misafirliğe giden V.K. (52) hareketsiz halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, V.K'nin öldüğünü tespit etti.

V.K'nin cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Serkan Gök - Güncel

Münir Karaloğlu, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title