Kocaeli'de Beton Santralinde Yangın: 2 İşçi Dumandan Etkilendi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir beton santralinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki bir beton santralinde çatıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 2 işçi ise dumandan etkilendi.

Karadenizliler Mahallesi Kanalyolu Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında bir beton santralinde çatıda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 işçiye ambulansta müdahale edildi.

Çatıda zarara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

