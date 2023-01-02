Kocaeli'de aracıyla çukura düşen sürücü alkolmetreye üflemeyince ehliyetinden oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, S.E.'nin kullandığı otomobil, çukura düştü. Daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan S.E., bu kez polislerin uzattığı alkometreye üflemeyi reddetti. S.E.'ye alkol testini reddetmekten 5 bin 96 lira kesilip, 2 yıl süreyle de ehliyetine tekrar konuldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaza yapan sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Eşref Bitlis Caddesi üzerinde akşam saatlerinde S.E., 41 KA 671 plakalı otomobiliyle, altyapı çalışması nedeniyle kapalı olan caddeye girdi.

ÇUKURA DÜŞTÜ

İş makineleri ve yol kenarında biriken kumların arasında bir süre ilerleyen otomobil daha sonra çukura düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Kazayı yara almadan atlatan ve alkollü olduğu tahmin edilen sürücü S.E., polis ekiplerinin alkol testini reddetti.

CEZADAN KURTULAMADI

Evrakların incelenmesinin üzerine S.E.'nin alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine daha önce de el konulduğu öğrenildi. S.E.'ye alkol testini reddetmekten 5 bin 96 TL cezai işlem uygulandı, ayrıca 2 yıl süreyle daha tekrar ehliyetine el konuldu. Çukura düşen otomobil ise iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.