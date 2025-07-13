Kocaeli'de Amca Yeğenlerini Vurup İki Kişiyi Öldürdü

Kocaeli'de Amca Yeğenlerini Vurup İki Kişiyi Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı iki yeğenini öldüren ve birini yaralayan F.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın detayları ve gözaltına alınan diğer şüpheliler hakkında bilgi verildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı 2 yeğenini öldüren, 1 yeğenini de yaralayan zanlı tutuklandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir müstakil evde G.Z.Y ve G.Y'nin tabancayla öldürülmesi, M.S'nin yaralanmasına ilişkin, "kasten öldürme - kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten öldürmeye azmettirme" suçu iddiasıyla gözaltına alınan F.Y, K.Y. ve D.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. F.Y. ile iştirakli olduğu değerlendirilen D.Y. sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli de savcılıkça serbest bırakıldı.

Olay

Aralarında husumet bulunan amca F.Y. ile 3 yeğeni arasında 11 Temmuz Cuma günü çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, F.Y, yeğenleri G.Z.Y, M.S. ve G.Y'ye tabancayla ateş açmıştı.

Yaralılardan M.S. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, sağlık ekipleri G.Z.Y. ile G.Y'nin hayatını kaybettiğini tespit etmiş, şüpheli F.Y. polis ekiplerince olay yerinde, diğer şüpheliler de daha sonra gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın temmuz rekoru kırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak

Eşi benzeri yok! Türkiye Modeli dünyaya örnek olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.