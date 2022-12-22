Kocaeli'de akıllara durgunluk veren olay: Kuzeninin kazara ateşlediği silahla göğsünden vuruldu

Konya'da bir kişi bakması için vermek istediği tabancanın kazara tetiğine dokunup ateşlemesi sonucu amcasının oğlunu göğsünden vurdu. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, kuzen gözaltına alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Orhan Y. (45), akşam saatlerinde kuzeni Bekir Y.'nin tablo satışı yapılan iş yerine ziyarete gitti. Orhan Y., iddiaya göre sohbet sırasında Bekir Y.'ye ait ruhsatsız tabancaya bakmak istedi. Bekir Y. de tabancasını çıkartıp Orhan Y.'ye vermek isterken kazara tetiğe dokunması sonucu silah ateş aldı.

GÖĞSÜNDEN AĞIR YARALANDI

Tabancadan çıkan merminin göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Orhan Y. kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılan ve ameliyata alınan Orhan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

6 AY CEZAEVİNDE KALMIŞ

Orhan Y.'nin, 1 yıl önce kaza yaptığı aracında bulunan 1 kişinin yaşamını yitirmesi sonucu yaklaşık 6 ay cezavinde tutuklu kaldığı öğrenildi. Polis Bekir Y.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.