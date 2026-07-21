Dilovası'ndaki yangında 7 belediye çalışanına iddianame

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin görevli ve eski belediye çalışanı 7 şüpheli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 21 sayfalık iddianamede, Dilovası Kaymakamlığınca 19 Şubat 2026'da Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı ve eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, eski Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, eski Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Selim San, Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, eski Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ve Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı hakkında soruşturma izni verildiği belirtildi.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin, soruşturma iznine ilişkin itirazları, "ceza soruşturması yapılmasına yeterli bilgi ve belgenin dosya muhteviyatı itibarıyla mevcut olduğu" gerekçesiyle reddettiği bildirildi.

Mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, Dilovası Belediyesince 5 Kasım 2024'te firmaya gerekli yapı kullanım izin belgesi ile itfaiye raporu istenmeden iş yeri açma ve çalışma ruhsatının kozmetik ürün imalatı konusunda 3. sınıf gayrisıhhi müessese olarak düzenlendiği aktarılarak, 24 Ekim 2025 tarihli denetimde ruhsat ibraz edilmemesine rağmen işlem yapılmadığı ifade edildi.

İddianamede, binanın yapı ruhsatının mevcut olmadığı, Dilovası Belediyesi Belediye Encümeni tarafından 2021'de binayı yapan kişiye 89 bin 47 lira 90 kuruş idari para cezası uygulandığı, ayrıca Gebze 11. Asliye Ceza Mahkemesince hapis cezası verildiği aktarılarak, yıkım kararı alındığı fakat bunun salgın dönemi etkileri, bütçe eksikliği ve sair sebeplerle gerçekleştirilemediğinin beyan edildiği kaydedildi.

İddianamede, belediyenin, şirketin kaçak binada çalışmasına onay verecek belgeleri düzenlediği belirtilerek, yangına konu şirketin faaliyetlerinin, açılışından itibaren belediyenin bilgisi dahilinde olduğu, yıkım kararının uygulanmamasının yanında faaliyetine izin verildiği veya göz yumulduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

İddianamede, yangın ile yıkılması gereken binanın yıkılmaması arasında illiyet bağının kurulu olduğu, binanın yıkılmasının sağlanması gerekirken bu eylemin tamamlanmamasında ihmali olanların eylemlerinin yangınla doğrudan ilişkili olduğu savunularak, belediye başkan yardımcısı ile Zabıta, İmar ve Şehircilik ve Yapı Kontrol müdürlüklerinin birinci derecede asli etkili olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin beyanlarına, suçtan kurtulmaya yönelik olduğundan itibar edilmediği aktarılan iddianamede, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları neticesinde meydana gelen olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mülkiye müfettişleri ve bilirkişi raporlarında yapılan tespitler ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin olayda "bilinçli taksir" düzeyinde kusurlu olduklarının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede ayrıca, şüpheli zabıta görevlisi Ömer Kocabay hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ve söz konusu 8 zanlı için "mala zarar verme" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği bildirildi.

Yangına ilişkin yeni bilirkişi raporu doğrultusunda gözaltına alınan Necati Temiz, Nizamettin Balcı, Hüseyin Öztürk, Cengiz Taşdemir, Cihan Sorgucu, Selim San ve Muammer Telli tutuklanmıştı.

İtiraz üzerine Gebze 2. Sulh Ceza Hakimliği, Balcı ve Taşdemir'in tutukluluğunu ev hapsine çevirmişti.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame üzerindeki incelemesini sürdürüyor.

Süreç

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 24 Mart'ta yapılmıştı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Ravive Kozmetik'in yetkilileri Altay Ali ve İsmail Oransal'ı Marmara Ereğlisi'nde yakalandıkları eve götüren tutuklu sanık Onay Yürüklü'nün tahliyesine karar vermişti. Davanın 22 Mayıs'taki ikinci duruşmasında ise tutuklu sanıklardan Aleyna Oransal, Ünal Aslan ve Güven Demirbaş'ın tahliyesine, diğer 5 sanığın bu hallerinin devamına hükmedilmişti.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfalık iddianamede, tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali ve kardeşi İsmail Oransal ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının yetkilileri Aleyna Oransal ve tutuklu Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olayın yaşandığı fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Küresel OSGB firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü Ünal Aslan ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi Güven Demirbaş, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenilen iddianamede, kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle sanıklar tutuklu Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ile tutuksuz Ö.A. ve Abdurrahman Bayat için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.