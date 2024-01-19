Kocaeli'de 200 Yıllık Gelenek: Kaz Bayramı

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Eseler Mahallesi'nde geçmişi 200 yıl öncesine dayanan "Kaz Bayramı" kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinlerinin işbirliğiyle kentin yöresel ve kültürel değerlerinin tanıtılması, gastronomi değerlerinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla organize edilen "Kaz Bayramı" kapsamında Eseler Mahallesi meydanında etkinlikler gerçekleştirildi.

Ayrıca "mani" ve "asker payı ayırma" gelenekleri katılımcılara gösterildi.

Mahalleye gelen ziyaretçilere kaz eti, pilav, lokma ve hoşaf ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı konuşmada, etkinliğin bir nevi kışa hazırlık çalışması olduğunu belirterek, kışın tüm ihtiyaçlarının imece usulü hazırlandığını, kaz etinden ve yağından yemekler pişirildiğini anlattı.

Bu geleneklerin yaşatılmasının, şehrin en önemli görünmez miraslarından biri olduğuna işaret eden Büyükakın, "Bizim bu gelenekleri yaşatmamız, kazı hazırlayıp yememizden çok daha kıymetli. Burada aslolan birlik, beraberlik, kardeşlik duygusunun yaşatılması, nesillere aktarılması, el birliği olduğu zaman, birliktelik olduğu zaman işin nasıl kolay hale geldiğinin gösterilmesi, bizim en kıymet verdiğimiz tarafı da bu. Adeta yöresel bir bayram yaşanıyor burada." diye konuştu.

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz da Kaz Bayramı'nı şenlik havasında kutladıklarını dile getirerek, "Bu geleneğimiz, yaklaşık 200 yıl öncesine dayanan bir gelenek. O dönemlerde, savaş dönemlerinde bile unutulmayan, askerin payı ayrılan kültür mirasıdır. Kent Konseyi olarak kültür miraslarımızı geleceğe taşımak adına böyle güzel programlar yapıyoruz. Kocaeli Türkiye mozaiği. Her bölgeden gelen insanların olduğu, küçük bir Türkiye mozaiği. Bu tür etkinlikler bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Songül Beyni ise hazırlıklara 1 ay öncesinden başladıklarını kaydederek, imece usulü yaptıkları çalışmaları anlattı.

200 yıl boyunca geleneğin bugüne ulaşması sağlandı

Her yıl ocak ayında kutlanan Kaz Bayramı'ndan 2 gün önce toplu halde kesilen kazların tüyleri ve içi temizleniyor, bir gece dinlenmeye bırakılan etlerin donan yağı alınıyor.

Bir gün süreyle suya yatırılan etler, bayram sabahı sudan çıkarılarak şişlere diziliyor, tavalara bir miktar su konularak fırına sürülüyor.