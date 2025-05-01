Kocaeli'de 1 Mayıs Kutlamalarında Arbede
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Atatürkçü Düşünce Derneği temsilcileri arasında slogan tartışmasında arbede yaşandı.
Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı (2)
İzmit ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli temsilcileri arasında slogan tartışmasında arbede yaşandı. Arbede, katılımcıların araya girmesiyle son buldu.
Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel