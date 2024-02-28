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Kocaeli Darıca'da Arama Kurtarma Sergisi Açıldı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde arama kurtarma ekiplerinin kullandığı ekipmanlar ile fotoğraflarının yer aldığı 'Sesimi duyan var mı?' sergisi açıldı. Sergi, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlendi ve büyük ilgi gördü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde arama kurtarma ekiplerinin kullandığı ekipmanlar ile fotoğraflarının yer aldığı "Sesimi duyan var mı?" sergisi açıldı.

Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki meydanda sergi açılışında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hazırlık ve sivil savunma noktasında neler yapılması gerektiğini daha da anlamlandırdığını belirtti.

Göreve gelir gelmez ilk yaptıkları işlerden bir tanesinin kentsel dönüşüm şefliğini kurmak olduğunu vurgulayan Bıyık, sergiye katkı sunanlara teşekkür etti.

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ile Kocaeli Sportif Havacılık ve Aktif Doğa Sporları Kulübü'nün (KOSHADOS) destekleriyle açılan sergide, arama kurtarma ekiplerinin kullandığı ekipmanlar ile fotoğrafları yer alıyor.

28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen sergi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Sergi açılışına, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, KOSHADOS Başkanı Emre Polat, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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