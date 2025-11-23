Kocaeli Bilişim Fuarı Sona Erdi: Geleceğin Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Temaları Öne Çıktı

"Dijital dönüşüm, güvenlik, tasarım ve geleceğin teknolojileri" temasıyla düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası işbirliğiyle Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda 45 oturumda 124 konuşmacı yer alırken, 95 şirket geliştirdikleri teknolojileri tanıttı.

Kapılarını 21 Kasım'da açan fuara katılan yerli ve uluslararası birçok teknoloji firması, en yeni ürünlerini stantlarında tanıtmaya son gününde de devam etti.

Özellikle yapay zeka uygulamaları, akıllı kent çözümleri, robotik otomasyon sistemleri ve siber güvenlik teknolojileri fuarın öne çıkan alanları arasında yer aldı.

Firmalar, hazırladıkları modern stantlarda geliştirdikleri inovatif çözümleri uygulamalı anlatımlarla tanıtarak katılımcılara birebir deneyim imkanı sunarken, aileler çocuklarıyla yeni nesil teknolojileri yakından inceleme fırsatı buldu.

Genç girişimciler ise sektör temsilcileriyle bir araya gelerek projelerini tanıtmaya ve işbirliği fırsatları yakalamaya çalıştı.

Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği panellerde, yazılım geliştirme süreçleri, geleceğin meslekleri ve dijital dönüşüm üzerine yapılan söyleşiler ilgi gördü.

Fuar boyunca gerçekleştirilen tüm panel ve oturumlar kayıt altına alınırken, bu içerikler, fuar sonrasında derlenerek "Kocaeli Bilişim Fuarı Özel Yayını" adıyla kitaplaştırılacak ve sektöre referans kaynağı olarak sunulacak.

Kocaeli Bilişim Fuarı kapsamında düzenlenen oturumlara katılan kayıtlı ziyaretçilere "Dijital Katılım Belgesi" de verildi.