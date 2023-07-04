Koca'dan '4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi' iddiasına yanıt: 2 yıl önceki toplantıda yaptığım konuşma çarpıtıldı

Sosyal medyada ortaya atılan "4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi" iddiası tartışmalara neden olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan Koca, "İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden servis edilen bir iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı öne sürülen "4 bin Suriyeli sağlıkçı istihdam edildi" bilgisi elden ele dolaşırken, konu birçok haber sitesine de manşet olmuştu.

BAKAN KOCA'DAN İDDİALARA YANIT GELDİ

Söz konusu iddiaya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, 2 yıl önce bir toplantıda sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını ifade etti.

"YANLIŞ VE ISRARLI İDDİA ÜZÜNTÜ VERİCİDİR"

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin giderleri Avrupa Birliği fonlarından karşılanmakta, bu hizmetlerde Suriyeli sağlık çalışanları görev almaktadır. İki yıl önce, göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerimin çarpıtılarak, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği şeklindeki yanlış ve ısrarlı iddia üzüntü vericidir."