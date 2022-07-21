Kobani dosyasının gizliği tanığı: PKK, HDP'ye seçim için 16 milyon dolar gönderdi

TERÖR örgütü Pkk'dan kaçarak teslim olan ve Kobani soruşturmasında 'gizli tanık' olarak ifade veren 'Leheng Dersim Adil' kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın Selahattin Demirtaş'a eş başkanken HDP'nin seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 16 milyon dolar gönderdiğini söyledi.

Terörden arananlarda 'Gri' kategoride yer alan ve 2 Eylül 2018 tarihinde terör örgütü PKK'dan kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 'Leheng Dersim Adil' kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Kobani olaylarının finans soruşturması kapsamında 'gizli tanık' olarak ifade verdi. HDP'li isimlerin de yer aldığı dosyada 22 Haziran 2022'de ifade veren Ovalıoğlu, terör örgütünün HDP'yi finansmanı ve elebaşı Cemil Bayık ile HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasındaki ilişkiye ilişkin bilgi verdi. Ovalıoğlu, 2014-2016 yılları arasında Kandil'de şoförlük yaptığını ve o tarihlerde Türkiye'den terör kamplarına gidenleri bizzat gördüğünü belirterek, şöyle dedi:

Demirören Haber Ajansı / Güncel