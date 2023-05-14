KOAH hastası oksijen tüpüyle oy kullandı

CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Erzurum'daki hastanelerde tedavi görenler ile evde sağlık hizmeti alan kişiler, ambulanslarla sandık başına gitti.

CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Erzurum'daki hastanelerde tedavi görenler ile evde sağlık hizmeti alan kişiler, ambulanslarla sandık başına gitti. KOAH hastası, Muhteber Akbaba (75), sedyede, oksjien tüpüyle oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu Ortaokulu'nda eşi Gülay Sekmen ile birlikte oy kullandı. Bölge halkı da kentte, güneşli havada oy kullandı. Yaşlılar, yakınlarıyla oy kullanacakları okullara gitti.