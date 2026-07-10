İleri teknoloji tedavi sayesinde kanserden kaybettiği eşiyle aynı kaderi yaşamadı

Ardahan'da ağır KOAH hastası Coşkun Budak, ameliyat olmasına engel sağlık sorunları nedeniyle Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde uygulanan ileri teknoloji radyoterapiyle akciğer kanserini yenerek aynı hastalıktan vefat eden eşinin kaderini yaşamadı.

Ardahan'ın Edegül köyünde 3 yıl önce eşini akciğer kanserinden kaybeden KOAH hastası 56 yaşındaki Budak, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Farklı illere sevk edilen Budak, ağır KOAH ve sağlık sorunları nedeniyle durumu riskli görüldüğü için ameliyat edilmedi.

Daha sonra KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne başvuran Budak'a, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağrı Atasoy tarafından yapılan tetkiklerin ardından akciğer kanseri tanısı konuldu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Budak için cerrahiye alternatif olarak hedefe yönelik yüksek doz radyasyon uygulanan (Stereotaktik Radyoterapi ) tedavisine karar verildi.

Doğu Anadolu'da sadece belirli merkezlerde uygulanabilen bu yöntemle Budak'ın akciğerindeki tümöre, çevredeki sağlıklı dokular korunarak yüksek doz radyasyon verildi.

Tedavisi 5 seansta tamamlanan Budak, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Böyle ağır KOAH'ı olan hastaların cerrahi şansı pek olmuyor"

Uzman Dr. Atasoy, AA muhabirine, hastanın durumunun cerrahi müdahaleye izin vermediğini söyledi.

Budak'ın ağır KOAH hastası olduğunu belirten Atasoy, "Akciğerinde yeni gelişen nodüle yaptığımız biyopsi sonucunda akciğer kanseri tanısı koyduk. Böyle ağır KOAH'ı olan hastaların cerrahi şansı pek olmuyor. Çıkarılacak akciğer dokusu geri kalan yaşamını sürdürmesine yeterli bir rezerv kapasitesi vermediği için ameliyat şansı olmayan hastayı, hastanemiz bünyesinde cerrahiye eş değer sonuçlar veren hedefe yönelik ışın tedavisiyle tedavi ettik." dedi.

Atasoy, ameliyatı kaldıramayacak durumlardaki ağır hastalara bu yöntemi kullandıklarını anlatarak, bu tedavi yönteminin seçili merkezlerde yapıldığını ifade etti.

Bu tür hastalarda ameliyat şansının çoğu zaman mümkün olmadığını söyleyen Atasoy, "Hedefe yönelik ışın tedavisiyle hastalarımız sağlıklarına kavuşabiliyor, bu yöntem ameliyatla eş değer bir yöntem." diye konuştu.

"Yüksek doz radyasyon uygulanarak cerrahiye yakın sonuçlar elde ediliyor"

KAÜ Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Aykut Aksoy da hastaya uygulanan Stereotaktik Radyoterapi hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Stereotaktik Radyoterapi, tümör veya metastaz sayısının sınırlı olduğu seçilmiş hastalarda uygulanıyor. Yüksek doz radyasyon uygulanarak cerrahiye yakın sonuçlar elde ediliyor, tümörün kısa sürede yok olması sağlanıyor. Bunda kullanılan doz çok yüksek, hassasiyet çok önemli. Bunu her cihaz yapamıyor, özel cihazlar gerekiyor. Küçük bir alanda yüksek radyasyon dozları elde ederken çevrede korunması gereken sağlıklı dokulara ise daha düşük doz verilmesini sağlayan bir teknik."

Kalp ya da farklı nedenlerle ameliyat edilemeyen hastaların tek şansının bu yöntem olduğunu vurgulayan Aksoy, "Ardahan'dan gelen hastamız için çok konforluydu. Günde 15 dakikada 5 gün peş peşe yöntem uygulandı ve hasta hiçbir rahatsızlık hissetmeden süreci bitirdi, ne olduğunu anlamadı." ifadelerini kullandı.

Sağlığına kavuşan Coşkun Budak ise tedavi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Rahatsızlanınca Erzurum'a gittiğini belirten Budak, "Kars'ta hocalarımızla tanıştık, burada doktorlarımızın sayesinde sağlığıma kavuştum, daha önce durumum iyi değildi. Kars'taki doktorlara teşekkür ediyorum, onlar beni kurtardı. Akciğerim bitmişti, beyinde de pıhtı vardı. Allah devletimize zeval vermesin, hocalarımızı başımızdan eksik etmesin." şeklinde konuştu.