Klonlama Çağı: Tibet Öküzü Sezaryenle Doğdu

Klonlama Çağı: Tibet Öküzü Sezaryenle Doğdu
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Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde bir klon Tibet öküzü sezaryenle doğdu. 33,5 kilogram ağırlığında olan yavrunun sağlıklı olduğu ve yürüyebildiği belirtildi. Klonlama süreci, Zhejiang Üniversitesi ve yerel hükümet iş birliğiyle gerçekleştirildi.

LHASA, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang ( Tibet ) Özerk Bölgesi'nin Damxung ilçesindeki bir Tibet öküzü (yak) yetiştirme merkezinde perşembe günü klonlanmış bir Tibet öküzü sezaryenle doğdu.

Araştırmacıların verdiği bilgiye göre doğumda 33,5 kilogram ağırlığında olan klon yavru, çoğu yenidoğan Tibet öküzü yavrusundan daha ağır.

Cuma günü Xinhua muhabirlerinin yetiştirme merkezinde gördüğü tamamen siyah tüylere sahip yavrunun sağlıklı olduğu ve yürüyebildiği belirtildi.

Proje Temmuz 2023'te Çin'in doğusundaki Zhejiang Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Damxung ilçesi hükümeti ve Xizang Özerk Bölgesi'nin Plato Biyolojisi Enstitüsü'nün ortak girişimi olarak başladı.

Bilim insanları, Tibet öküzünü klonlamak için tüm genom seçimi ve somatik hücre klonlama teknolojilerini kullandıklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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