Kıbrıs'taki Erhürman-Hristodulidis-Holguin Üçlü Görüşmesi Başladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın ev sahipliğindeki üçlü toplantı Ara Bölge'de BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne'nin resmi konutunda başladı. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Erhürman ve Hristodulidis'i Holguin ile Diagne'nin karşıladığı ve görüşmenin saat 11.10'da başladığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, öngörülenden uzun süren görüşmede, güven artırıcı önlemler ve görüşmelerin yeni modalitesi ele alınıyor. Görüşmenin öğle yemeğinden sonra da devam etmesi öngörülüyor.