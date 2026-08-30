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KKTC'de gemi faciası: Kriz Masası toplandı

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Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Başbakan Ünal Üstel başkanlığında Kriz Masası toplandı. Arama-kurtarma çalışmaları tüm imkanlarla sürerken, tek önceliğin insan hayatı olduğu vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan gemiyle ilgili Başbakan Ünal Üstel başkanlığında "Kriz Masası"nın toplandığı bildirildi.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından oluşturulan "Kriz Masası"nın, Başbakan Üstel başkanlığında toplandığı ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın da olay yerine giderek kriz masasından bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, Kriz Masası toplantısına, Ulaştırma, Sağlık, İçişleri, Maliye ve Tarım bakanları ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Polis Genel Müdürü ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı'nın da katıldığı aktarıldı.

Toplantıda, arama-kurtarma faaliyetlerinin tüm imkanlar seferber edilerek kesintisiz sürdürülmesi, yaralıların tedavi süreçlerinin yakından takip edilmesi ve devletin tüm kurumlarının tam koordinasyon içerisinde hareket etmeye devam etmesi kararlaştırıldığı vurgulandı.

"Şu anda tek önceliğimiz, insan hayatıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başbakan Ünal Üstel de "Kriz Masası" toplantısıyla ilgili şunları kaydetti:

"Şu anda tek önceliğimiz, insan hayatıdır. Devletimizin bütün kurumları, güvenlik güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz ve arama-kurtarma unsurlarımız tam bir koordinasyon içerisinde sahadadır. İhtiyaç duyulan tüm imkanlar seferber edilmiştir. Süreci, Kriz Masamızla birlikte anbean takip ediyoruz."

Kaynak: AA
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