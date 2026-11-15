KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü... Dervişoğlu: 'Kıbrıs, tek adım geri atılamayacak millî davamızdır'

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(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü yaşını kutluyor, kardeşlerimizin Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yürekten paylaşıyorum. Kıbrıs, tek adım geri atılamayacak milli davamızdır. Her fırsatta aynı kararlılıkla haykıracağız: Kıbrıs Türk'tür, ilelebet Türk kalacaktır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"15 Kasım 1983, Kıbrıs Türkü'nün milli mücadelesinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanıyla taçlandığı gündür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü yaşını kutluyor, kardeşlerimizin Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yürekten paylaşıyorum.

Ömrünü bağımsızlık mücadelesine adayan Doktor Fazıl Küçük'ü, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurucusu (Toros) ve KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyorum. Bağımsızlık yolunda toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor; kahraman gazilerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mize şükranlarımı sunuyorum.

Kıbrıs, tek adım geri atılamayacak milli davamızdır. Her fırsatta aynı kararlılıkla haykıracağız: Kıbrıs Türk'tür, ilelebet Türk kalacaktır."

Kaynak: ANKA