KKTC'nin 42. Yıl Dönümü Resepsiyonuna ULUSKON Başkanı Katıldı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona onur konuğu olarak katıldı.

KKTC 42'nci kuruluş yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'de görev yapan yabancı misyon temsilcileri, davetliler ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı etkinlikte, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy da onur konuğu olarak yer aldı. ULUSKON Başkanı Atasoy, resepsiyon kapsamında yaptığı açıklamada, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Ankara Büyükelçisi'nin nezdinde tüm Kıbrıs Türk halkını tebrik etti. Atasoy, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik, dayanışma ve ortak geleceğe yönelik güçlü iradeye vurgu yaparak, iş birliğinin her alanda gelişmeye devam edeceğini kaydetti.