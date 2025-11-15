Haberler

KKTC'nin 42. Yıl Dönümü Resepsiyonuna ULUSKON Başkanı Katıldı

KKTC'nin 42. Yıl Dönümü Resepsiyonuna ULUSKON Başkanı Katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümü dolayısıyla Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona katıldı ve Kıbrıs Türk halkını tebrik etti.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyona onur konuğu olarak katıldı.

KKTC 42'nci kuruluş yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'de görev yapan yabancı misyon temsilcileri, davetliler ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı etkinlikte, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy da onur konuğu olarak yer aldı. ULUSKON Başkanı Atasoy, resepsiyon kapsamında yaptığı açıklamada, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Ankara Büyükelçisi'nin nezdinde tüm Kıbrıs Türk halkını tebrik etti. Atasoy, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik, dayanışma ve ortak geleceğe yönelik güçlü iradeye vurgu yaparak, iş birliğinin her alanda gelişmeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam

2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katlettikten sonra kafasına sıktı

Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katledip kafasına sıktı
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakam
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu

Altındaki ani düşüş sonrası çeyreğin fiyatı bakın ne kadar oldu
Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

Ünlü oyuncu üniversite kampüsünde öldürüldü
Sındırgı beşik gibi sallanıyor: 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet bölgesi ilan edilen ilçede şiddetli bir sarsıntı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Paşinyan, Ermenistan'a on yeni cami yaptıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Paşinyan hemen karşılık verdi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.