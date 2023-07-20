KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Tokat'ta kutlandı

Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Tokat Şubesi işbirliğiyle Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde program düzenlendi. Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi ve gazilere teşekkürlerini sundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şube Başkanı ve Kıbrıs gazisi Bilal Özmen, Kıbrıs'ta Türklere yapılan zulmü anlattı ve Türkiye'nin müdahalesiyle Kıbrıslı Türkleri katliamdan kurtardıklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" Tokat'ta kutlandı.

Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Tokat Şubesi işbirliğiyle Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde program düzenlendi.

Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi, gazilere de şükranlarını sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Barış Harekatı döneminde bugüne göre göre çok daha zayıf durumda olduğunu belirten Çelik, "O dönem bile oldubittilere boyun eğmedik. Bugün çok daha güçlü olarak aynı dirayeti gösteriyoruz, bugünkü yönetimimiz de aynı şekilde devam ediyor." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şube Başkanı ve Kıbrıs gazisi Bilal Özmen de 1974'te Kıbrıs'ta Türklere zulüm yapıldığını dile getirerek, "Amaçları Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak, oradaki Türkleri ortadan kaldırmaktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kıbrıs'a müdahale kararı aldı ve başarılı bir operasyon icra ettik. Kıbrıslı Türklerimizi katliamdan kurtardık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Harekatın ikinci günü Kıbrıs Ortaköy'de savaştıklarını anlatan Özmen, "Karşımızda onların değiştirme birliği vardı. Onlardan kurşun aldım. Beni bölük komutanımız Mustafa Doğan Erol'un meclisine götürdüler. Bana su verdi. Kalktı, beni kucakladı, öptü. Bir arkadaşım beni 5 kilometre sırtında taşıyarak revire götürdü." diye konuştu.