KKTC'de 23 Nisan dolayısıyla meclis koltuklarına çocuklar oturdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklara çocuklar oturdu.

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) göre, Cumhuriyet Meclisindeki temsili Genel Kurul'a 50 öğrenci katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen temsili oturumda, "Çocuk Hakları" gündemi ele alındı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, açılışta yaptığı konuşmayla görevini sembolik olarak Polatpaşa İlkokulu öğrencisi Ödül Metin'e devretti.

Öztürkler, konuşmasında 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açıldığını hatırlatarak "Bugün bizler değil öğrencilerimiz konuşacak, biz onları dinleyeceğiz." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gelecek sizsiniz, gelecek çocuklara emanettir ve gelecek çocukların ellerinde şekillenecektir." sözlerine dikkati çeken Öztürkler, nitelikli, kaliteli, çağdaş, Atatürk ilkelerine bağlı çocukların yetiştirilmesinin, Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Öğrenciler, Genel Kurul'da yaptıkları konuşmalarda, özellikle Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi'nden alıntılar yaparak daha eşit ve daha adil bir dünya dileklerini ifade etti.