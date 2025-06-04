KKTC Meclis Başkanı Öztürkler'den Kurtulmuş'a Tebrik

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Kurtulmuş'u telefonla aradı.

Yeniden TBMM Başkanı seçilmesinden dolayı Kurtulmuş'u tebrik eden Öztürkler, TBMM ve Türkiye için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kurtulmuş ve Öztürkler, Kurban Bayramı dolayısıyla da karşılıklı bayram tebriklerini iletti.