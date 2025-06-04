KKTC Meclis Başkanı Öztürkler'den Kurtulmuş'a Tebrik
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yeniden TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti. Öztürkler, Kurtulmuş'un TBMM ve Türkiye için hayırlı olmasını dile getirdi ve bayram tebriklerinde bulundu.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, Kurtulmuş'u telefonla aradı.
Yeniden TBMM Başkanı seçilmesinden dolayı Kurtulmuş'u tebrik eden Öztürkler, TBMM ve Türkiye için hayırlı olması dileğinde bulundu.
Kurtulmuş ve Öztürkler, Kurban Bayramı dolayısıyla da karşılıklı bayram tebriklerini iletti.