KKTC Meclis Başkanı Öztürkler'den Bayrak Yakma Eylemlerine Tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rumların KKTC bayrağını yakmasına sert tepki gösterdi. Öztürkler, bu tür provokasyonların tarihsel arka planını hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkının onuruna ve özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı duracaklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC bayrağı yakan Rumlara tepki göstererek, "Bayrağımıza uzanan eller, bunun ne anlama geldiğini tarihsel hafızamızdan öğrenmelidir. Geçmişte bu milletin kutsallarına uzanan ellerin karşılaşacağı kararlılığın en açık göstergeleri örneklerle sabittir." ifadelerini kullandı.

Öztürkler, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünün, Lefkoşa Lokmacı Sınır Kapısı'nda Rum gençlerin gerçekleştirdiği organize ve kışkırtıcı bir eylemle gölgelenmeye çalışıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Yunan bayraklarıyla yürüyen, Türkiye dışarı ve Türk askeri dışarı sloganları atan bu grup, barıştan değil, nefretten beslenen bir zihniyetin güncel tezahürüdür."

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 3. büyük siyasi güç olarak faaliyet gösteren aşırı sağcı ELAM Cephesi'nin, EOKA'nın mirası üzerinden kilisenin de desteğyle Türk askerine ve Kıbrıs Türk halkına yönelik düşmanca bir tutum içerisinde olduğunu belirten Öztürkler, şunları aktardı:

"Beşparmak Dağları'ndan yükselen bağımsızlık ışığımız, Rum Başkanlık Sarayı'na da en fanatik Rum'un evine de süzülmektedir. Bu ışık, Kıbrıs Türk halkının iradesinin, özgürlüğünün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz desteğinin simgesidir.

Bayrağımıza kinle yaklaşanlar bilmelidir ki karşılarında sadece bir sembolü değil, bir halkın onurunu, tarihini ve geleceğini bulur. Bu tür provokasyonları münferit bir olay olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Gelişmeler tarafımızdan dikkatle takip edilmekte olup, gereken her platformda en güçlü şekilde karşılık bulacaktır."

Öztürkler, Rumların Metehan Kapısı'ndan geçerken selamladıkları, Cumhuriyet Meclisi ve KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkelerinde dalgalanan bayrakların (Türkiye ve KKTC) bu topraklarda var olan devletin en somut gerçeği olduğunu vurgulayarak, "Bayrağımıza uzanan eller, bunun ne anlama geldiğini tarihsel hafızamızdan öğrenmelidir. Geçmişte bu milletin kutsallarına uzanan ellerin karşılaşacağı kararlılığın en açık göstergeleri örneklerle sabittir." ifadelerini kullandı.

GKRY'deki aşırı sağcı gruplar, dün birçok bölgede KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı protesto etmek için bayrak yakma eylemi gerçekleştirerek, Türkiye ve KKTC aleyhine sloganlar atmış ve Enosis çağrısında bulunmuşlardı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
