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KKTC kabinesinde 2 bakan değişti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kabinesinde 2 bakan değişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kabinesinde 2 bakan değişti.

Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına getirilirken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığından alınan Olgun Amcaoğlu'nun yerine Hasan Taçoy atandı.

Her iki değişiklik kararının, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından imzalandığı öğrenildi.

KKTC kabinesindeki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA
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