Haberler

Derinya Sınır Kapısı'nda Geçişler Durduruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC ile GKRY arasındaki Derinya Sınır Kapısı, Rum motosikletlilerin protestosu nedeniyle geçici olarak kapatıldı. 80 gösterici ve 20 motosikletlinin eylemi, güvenlik gerekçesiyle geçişlerin durdurulmasına yol açtı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki Derinya Sınır Kapısı'ndan geçişler Rum motosikletlilerin eylemleri nedeniyle durduruldu.

KKTC polisi yaptığı açıklamada, yaklaşık 20'si motosikletli 80 Rum göstericinin, GKRY'nin Derinya Kapısı'nda gösteri için toplandığını, bu nedenle güvenlik önlemleri kapsamında, Derinya'dan geçişlerin durdurulduğunu bildirdi.

GKRY'de motosikletli gruplar hafta boyunca, 1996'da Derinya'da KKTC sınırını ihlal ederken hayatını kaybeden Rum eylemciler için protesto gösterisi yapacaklarını duyurmuşlardı.

Eylemler nedeniyle önceki gün de KKTC ile GKRY arasındaki 4 sınır kapısında güvenlik gerekçeleriyle geçişler, geçici süreliğine durdurulmuştu.

Kaynak: AA
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vlahovic transferinde Beşiktaş taraftarının beklediği haber geldi

Beşiktaşlıların beklediği haber geldi
Göreve gelir gelmez gözünü yükseklere dikti: Süper Lig için geldik

Göreve gelir gelmez gözünü yükseklere dikti: 3 seneye Süper Lig!
Terliğini almak isterken ırmağa düştü: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Terliğinin peşinden gitti cansız bedeni çıkarıldı
Kastamonu’da festivalde at yarışında kaza: 1 jokey yaralı, 2 at öldü

Yarışlar faciayla bitti
Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike

Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti