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Girne açıklarında gemi alabora: Arama kurtarma sürüyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisine yönelik arama kurtarma faaliyetlerine tüm imkanlarla müdahale edildiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisine yönelik arama kurtarma faaliyetlerine tüm imkanlarla müdahale edildiğini bildirdi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bilgilendirme notunda, Girne/Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne Limanı'na 8 kilometre mesafede yan yattığı belirtildi.

Bilgilendirmede, alınan ihbar üzerine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve Polis Genel Müdürlüğünün tüm imkanları, yüzer ve hava unsurları ile olaya müdahale ettiği bildirildi.

Ayrıca bölgedeki Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait unsurlar ile arama kurtarma faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.

Bu arada, KKTC'de alabora olan yolcu gemisiyle ilgili Kriz Masası oluşturuldu.

Kaynak: AA
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