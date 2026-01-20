KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını lanetledi Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısını kınadı.

KKTC Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli Facebook sosyal medya platformunda, Ertuğruloğlu'nun, YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına ilişkin tepkisine yer verildi.

Ertuğruloğlu, "Şanlı Türk bayrağına yönelik Nusaybin-Kamışlı sınır hattında gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle lanetliyorum." ifadesini kullandı.

KKTC olarak her türlü terör odağına karşı Türkiye'nin kararlı mücadelesinin yanında olduklarını belirten Ertuğruloğlu, "Alçak saldırının faillerinin hukuk önünde en ağır cezayı alacaklarına dair inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.