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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Malatya'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ertuğruloğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ayrılmaz parçası olduğumuz Türk milletine başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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