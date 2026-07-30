Haberler

KKTC Dışişleri, AB'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Fitto'yu muhatap almayacağını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) talebi üzerine Raffaele Fitto'yu Kıbrıs'a sözde temsilci olarak görevlendirmesinin kendileri için hiçbir meşruiyet taşımadığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) talebi üzerine Raffaele Fitto'yu Kıbrıs'a sözde temsilci olarak görevlendirmesinin kendileri için hiçbir meşruiyet taşımadığını belirtti.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin sözde Kıbrıs özel temsilcisi olarak görevlendirdiği Raffaele Fitto'nun gelecek günlerde Ada'ya yapacağı ziyaret hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"AB tarafından sözde Kıbrıs özel temsilcisi olarak görevlendirilen Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in Kıbrıs temaslarının hemen ardından Ada'ya gerçekleştirdiği ziyaret, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusuna müdahil olma yönündeki ısrarının son örneğini teşkil etmektedir."

AB'nin, Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayarak 2004'te GKRY'yi AB'ye üye almasıyla birlikte Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını yitirdiği ifade edilen açıklamada, bu stratejik hatanın Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu daha da cesaretlendirip, taraflar arasındaki statü eşitsizliğini derinleştirerek, anlaşmaya varılmasının önündeki en önemli engellerden biri olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) bile Kıbrıs'a özel temsilci atamaktan imtina ettiği bir ortamda AB'nin özel temsilci atamasının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"GKRY'nin talebi üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rızası alınmaksızın ve Kıbrıs Türk halkının iradesi tamamen yok sayılarak sözde bir Kıbrıs özel temsilcisi görevlendirilmesi bizim açımızdan hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. Bu itibarla, söz konusu sıfatla ülkemizde yürüteceği herhangi bir faaliyet veya olası bir sürece müdahil olma girişiminin Hükümetimizce kabul edilmesi mümkün olmamakla birlikte, kendisinin de herhangi bir şekilde muhatap alınması söz konusu değildir."

Kaynak: AA
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret

Partiyi kapatan Davutoğlu'na dikkat çeken ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar
Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi

Fabrika müdürünün arkadaşına yolladığı mesaj ortalığı karıştırdı
Kuyudan gelen sesleri duyan çoban gördüğü manzara karşısında kahroldu

Garip sesler duyan çoban, kuyuda gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Okulu bitirip babasının yanına dönen genç, ahırda kabusu yaşadı

Okulu bitirip babasının yanına dönen gencin acı tecrübesi

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Rakamlar öyle böyle değil