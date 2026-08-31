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Girne'de gemi faciası: 18 kayıp için arama sürüyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 18 kişinin bulunması için denizden ve havadan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 18 kişinin bulunması için denizden ve havadan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Girne açıklarında alabora olan geminin battığı bölgede yoğunlaşan çalışmalara çok sayıda arama kurtarma ekibi katılıyor.

Türkiye ve KKTC'ye ait askeri gemiler ve botlarla yürütülen çalışmalara, Türkiye'den gelen Casa tipi askeri uçak, çok sayıda İnsansız Hava Aracı (İHA) ve helikopter havadan destek veriyor.

Bölgede dalgıç ve su altı ekipleri, kayıp 18 kişiyi bulmak için yoğun çalışma yürütüyor.

KKTC'li yetkililer, Türkiye'den daha fazla destek unsurunun bölgeye intikal ettiğini belirtti.

Girne Limanı'nda kurulan "Kriz Masası" da denizden ve havadan yürütülen arama çalışmalarını koordine ediyor.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.

18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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