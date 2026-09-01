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Girne'deki Gemi Kazasında Ölen Balyemez Gaziantep'te Toprağa Verildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Nihat Balyemez'in (56) cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden Nihat Balyemez'in (56) cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden geminin 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazada yaşamını yitiren Balyemez'in naaşı, Bahattin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene Balyemez'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Kemal Çeber, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Kaymakamı Ahmet Odabaş ve vatandaşlar katıldı.

Balyemez'in cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Arkadaşı olay anını anlattı

Balyemez ile aynı gemide bulunan arkadaşı Mehmet Tuga, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailecek görüştükleri Balyemez'in güler yüzlü bir insan olduğunu söyledi.

Geminin hareket etmesinin ardından sesler duymaya başladıklarını belirten Tuga, şunları kaydetti:

"Gemideki herkes ayaklandı, 'Bu ne böyle, olmaz' dediler, 'Geri dön' dediler. Biraz açıldıktan sonra gemi su almaya başladı. Kaptan geri dönmeye çalışırken ön taraf koptu ve su almaya başladı. Nihat ağabey can yeleğini giydi. Bulunduğu yerden çıkmak isterken kafasını bir yerlere vurdu, muhtemelen orada hayatını kaybetti. Çok büyük bir felaket atlattık."

Kaynak: AA
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