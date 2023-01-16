Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC'deki Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkı askere devrediliyor

Güncel Haberler

KKTC'deki Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkı askere devrediliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına verilmesine ilişkin Türkiye ile protokol imzalamak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını yetkilendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına verilmesine ilişkin Türkiye ile protokol imzalamak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını yetkilendirdi.

Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkı için KKTC ile Türkiye arasında protokol imzalamak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını yetkilendiren karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlar Kurulu, iki ülke arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirme amacı ile iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında askeri eğitim ve işbirliği faaliyetlerini geliştirmek maksadı ile hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında Geçitkale Havaalanı'nın tahsisi ve kullanım hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına verilmesine ilişkin protokolün imzalanması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına yetki verilmesine karar verdi."

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Kıbrıs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title